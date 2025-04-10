اليوم.. دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى تأسيسها 155

تحتفل دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس الإدارة، بعد قليل، بذكرى مرور 155 عاما على إنشاء الكتبخانة.

وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويتضمن برنامج الاحتفالية ندوة يحاضر فيها كل من:

الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ورئيس هيئة المخطوطات الإسلامية السابق

الدكتور أحمد الشوكى وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث

ويشار الى أن "الكُتبخانة" تأسست على يد على باشا مبارك، رائد التعليم في مصر الحديثة، وجاءت مع رغبة الخديو إسماعيل في إنشاء مكتبة عمومية على غرار المكتبة الوطنية في باريس لجمع شتات الكتب ونوادر المخطوطات، وتُرجمت بقرار الأمر العالي رقم (66) الصادر عن الخديو إسماعيل بتأسيس (الكتبخانة الخديوية المصرية)، وذلك في 20 ذي الحجة عام 1286هـ الموافق ليوم 23 مارس 1870م.