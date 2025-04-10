وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات مع الأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي المصري

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنواف العنزي رئيس مجلس الأعمال الكويتي المصري، وذلك لبحث آليات تسهيل جلب الاستثمارات الكويتية بالقطاع الزراعي في مصر، وذلك في ختام مشاركته باجتماعات مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فى العاصمة الكويتية، وقبل عودته للقاهرة.

وخلال اللقاء أشار "فاروق" إلى تكليفات فخامة الرئيس السيسي باستمرار العمل لجذب الاستثمارات العربية في قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها قطاع الزراعة، وأضاف أن مصر أصبحت من الوجهات المفضلة للاستثمار حالياً في ضوء توافر بيئة استثمارية محفزة وبنيه تحتية رائدة في المنطقة وضعتها في مقدمة الدول العربية من حيث فرص الاستثمار المتاحة ليس فقط في قطاع الزراعة ولكن بكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أشار إلى الصادرات الزراعية المصرية التى أصبح عليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لسمعتها الجيدة والإجراءات التى اتخذتها الدولة في مجال الرقابة والصحة النباتية كذلك تطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل المرجعية التي أقامتها وزارة الزراعة للتأكد من مطابقة الشحنات الزراعية المصدرة للشروط والمواصفات الفنية الدولية.

وقال فاروق، إن مصر أولى دول العالم في تصدير البرتقال المصري والأول في تصدير الفروالة المجمدة ولديها منتجات زراعية تنافسية بالأسواق العالمية، كما تنتج كميات هائلة من الطماطم والبطاطس مما كان له أثره الإيجابي على انخفاض أسعار السلع الزراعية، مشددًا على أهمية عقد لقاء مع المستثمرين الكويتيين أثناء زيارتهم المرتقبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن هناك قطاعات وأنشطة زراعية يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها من أهمها التصنيع الزراعي، حيث تنتج وتصدر مصر كميات كبيرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج محلياً وعالميا مما يكون له الأثر الفعال على زيادة دخول صغار المزارعين وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الدولارية، مشيرًا إلى أهمية فتح السوق الكويتي أمام صادرات مصر من الخيول العربية التي تتميز بصفات عالمية نادرة.

من جانبه أعرب "العنزي" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، مشيرا إلى أن مصر بالنسبة للكويت هي مقصد هام للاستثمار فى المجال الزراعي نظرا لما شهدته الزراعة المصرية من تطور خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء اهتمام فخامة الرئيس السيسي بتحديث القطاعات الاقتصادية بشكل عام في مصر، وأنه سيقوم بافتتاح أحدث استثماراته في مصر قريبا وهو المصنع الرابع لصناعة وإنتاج المخبوزات بمدينة أكتوبر، حيث يمتلك ثلاثة مصانع أخرى في مصر.

"العنزى" أشاد كذلك بالبنية التحتية التي شهدتها مصر واعتزاز رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر نظرا لاهتمام القيادة السياسية في البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون فيما بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والكويت.

من ناحية أخرى أشار السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت بأن هناك اهتمام كويتي بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة المصرية حريصة على استيعاب هذا الاستثمار وتحفيزه ومساندته، وفي نهاية اللقاء وزير الزراعة وجه الشكر للسفير اسامة شلتوت حيث بذل جهدا كبيرا خلال الزيارة وشارك في اجتماعات الوزير مع المسئولين الكويتين.

حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك في اجتماع السنوى الـ49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى والذي عقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية .

كما التقى "فاروق" خلال زيارته للكويت ببعض نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع وكذلك بعض مسئولى الزراعة في الوطن العربي بحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.