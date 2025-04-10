ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يقدم التهنئة للأشقاء الفلسطينيين المقيمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بالجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين 

وخلال جولته التفقدية، تابع رئيس الجامعة تقديم كافة أوجه الرعاية للأشقاء الفلسطينيين في مكان الإقامة.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة جنوب الوادي على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أشكال الدعم المتنوعة لهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة أنواع الرعاية لأبناء الشعب الفلسطيني.

الأشقاء الفلسطينيين الشعب الفلسطيني المجتمع وتنمية البيئة توجيهات القيادة السياسية