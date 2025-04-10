رئيس جامعة جنوب الوادي يقدم التهنئة للأشقاء الفلسطينيين المقيمين

هنأ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بالجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين

وخلال جولته التفقدية، تابع رئيس الجامعة تقديم كافة أوجه الرعاية للأشقاء الفلسطينيين في مكان الإقامة.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة جنوب الوادي على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أشكال الدعم المتنوعة لهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة أنواع الرعاية لأبناء الشعب الفلسطيني.