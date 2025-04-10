وزير الخارجية: الشراكة مع المجر قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الشراكة مع المجر قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل والقيم والمصالح المشتركة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو نقلته قناة "إكسترا نيوز": "نتطلع إلى مزيد من ترفيع هذه العلاقة" موضحًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تحظى بأولوية كبيرة خلال المباحثات التي عقدها مع نظيره المجري.

وتابع: "شددنا على أهمية العمل المشترك من أجل زيادة حجم التبادل التجاري ليرقى إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والعمل على تقليص العجز التجاري القائم في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق المجري".

وأكد أن المنتجات والسلع المصرية أصبحت تحظى بتنافسية عالية سواء من حيث الجودة أو السعر.