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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ثقافة الغربية تحتفي بيوم اليتيم وتناقش التربية الإيجابية للأطفال.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بيوم اليتيم.

وفي السياق أوضح الشيخ أشرف السماحي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، خلال حديثه بندوة أقيمت بقصر ثقافة المحلة، الأربعاء، بعنوان "اليتيم ودور المجتمع"، أن مسئولية رعاية اليتيم تقع على عاتق كافة أفراد ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أن كفالة اليتيم هي أعمق بكثير من كونها كفالة مادية فقط.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، استعرض كل من الأديب الدكتور البيومي عوض، رئيس نادي أدب طنطا، والأخصائي الاجتماعي عبد الخالق السرساوي، مفهوم التربية الإيجابية التي تهتم بتنمية مهارات الطفل اللغوية، والحركية، والسلوكية، والعاطفية، بطريقة مثمرة وبناءة، وأضافا خلال كلمتهما بمحاضرة توعوية، أقيمت بقصر ثقافة طنطا، بأن على الأب والأم أن يكون الهدف الأسمى لهما هو تعليم أبنائهم التحكم بالنفس والتعاطف مع الآخرين وحسن التصرف.

كما استقبل عدد من المواقع الثقافية بالغربية باقة منوعة من الفعاليات، حيث ناقشت مكتبة سمنود كتاب "الحلم والوهم"، تأليف فريدة عويس، فيما نظم بيت ثقافة كفر الزيات معرضا فنيا في الرسم للمواهب الصغيرة، وذلك احتفالا بعيد تحرير سيناء، كما تناول بيت ثقافة السنطة أبرز قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، كما عقدت ورشة رسم للأطفال بمكتبة ابيار الثقافية.

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