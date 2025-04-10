مصر تُشارك في تحالف مجري لإقامة محطة كهرباء بأكثر من 600 مليون يورو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الشراكة مع المجر قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل والقيم والمصالح المشتركة.

زيادة الاستثمارات المجرية

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو نقلته قناة "إكسترا نيوز": "بحثت مع وزير الخارجية المجري زيادة الاستثمارات المجرية في مصر، ومواصلة عقد منتديات الأعمال بين الشركات المصرية والمجرية، وأهمية التوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة".

كما أشار إلى أنه سيتم إقامة منتدى الأعمال المصري المجري اليوم لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحًا أن مصر ستشارك في تحالف مجري لإقامة محطة كهربائية بالمجر بتكلفة أكثر من 600 مليون يورو.