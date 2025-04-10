الخارجية الفلسطينية ترحب بنية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بنية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف بدولة فلسطين في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

خطوة نحو حل الدولتين

وقالت الوزارة، في بيان، إن موقف ماكرون بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وناشدت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالمبادرة إلى مثل هذا الاعتراف خاصة الدول الأوروبية، كما دعت إلى دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وطالبت جميع الدول بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في يونيو المقبل برئاسة مشتركة فرنسية سعودية، دعما وإسنادا لتطبيق حل الدولتين.

مفتاح حل الصراع

وشددت على أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم واستعادة الأفق السياسي لحل النزاع وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.