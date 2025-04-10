الأمن يداهم وكرًا لتزوير الكارنيهات الطبية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة أخصائى علاج طبيعى، وقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات الطبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم استهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" ودروع تكريم منسوبة لجهات طبية وهمية عدد من الكارنيهات الطبية "منسوبة لإحدى المعاهد الطبية" – طلبات إلتحاق للحصول على شهادات طبية –كتب دراسية طبية مثبت عليها اسم المتهم – 4 إيصالات أمانة – أدوات طبية

2 أكلاشية باسم الكيان – 2 هاتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" طابعة كمبيوتر)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.