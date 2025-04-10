ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم وكرًا لتزوير الكارنيهات الطبية في القاهرة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة أخصائى علاج طبيعى، وقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات الطبية مقابل مبالغ مالية.
 عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم استهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" ودروع تكريم منسوبة لجهات طبية وهمية  عدد من الكارنيهات الطبية "منسوبة لإحدى المعاهد الطبية" – طلبات إلتحاق للحصول على شهادات طبية –كتب دراسية طبية مثبت عليها اسم المتهم – 4 إيصالات أمانة – أدوات طبية 
2 أكلاشية باسم الكيان – 2 هاتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" طابعة كمبيوتر)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كارنيهات عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل