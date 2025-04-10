بالأسماء.. إصابة 13 عاملًا زراعيًا إثر انقلاب سيارة في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بمدخل الطريق الصحراوى (القاهرة – الإسكندرية) أمام الكيلو 71 اتجاه أبو المطامير وأسفر عن إصابة 13 عاملًا بكسور وجروح متفرقة.

كان قد تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية أمام قرية العشر آلاف بمركز أبو المطامير بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية أثناء ذهابهم للعمل بإحدى المزارع بالطريق الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 عاملًا زراعيًا وتم نقلهم لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، حيث دفعت هيئة الإسعاف بـ 4 سيارات لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى.

وضمت قائمة المصابين كلا من: "أحمد خميس سعيد حاتم، ( 18 عامًا)، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وجروح متفرقه بالجسم، محمد أحمد محمد علي، ( 24 عامًا)، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقه بالجسم، أحمد محمد شعيشع، (25 عامًا)، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، سالم فرج محمد، ( 41 عامًا)، اشتباه نزيف بالمخ، ممدوح عبد الله عبد الفتاح، ( 36 عامًا)، اشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، رمضان سعيد عبده، ( 41 عامًا)، جرح بفروة الرأس، رفعت رفيق رمضان، ( 27 عامًا)، كدمة شديدة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم، فارس أشرف غريب، (16 عامًا)، جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، محمد رمضان إسماعيل، (45 عامًا)، اشتباه كسر باليد اليسرى و جروح متفرقه بالوجه، محمد السيد أحمد عابدين، ( 22 عامًا)، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسني حسنين علواني، ( 35 عامًا)، اشتباه كسر بالحوض، عيد ربيع عيد، ( 27 عامًا)، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، محمد ياسر حمادة، ( 27 عامًا)، اشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم"، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.