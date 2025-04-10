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الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

جهود الداخلية 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات وزارة الداخلية المعنية تم استهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" - استمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال كيان بالمنوفية جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة