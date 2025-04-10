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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل وضبط 4 من عناصر جنائية شديدة الخطورة بسوهاج

المتهمين
المتهمين
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وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

مقتل وضبط 4 من عناصر جنائية

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقاً وقطاعى (الأمن العام - الأمن المركزى)، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم التشكيل وضبط باقى العناصر، وبحوزتهم (10 كيلوجرامات من مخدر الآيس –– بندقية آلية – فرد محلى).

هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (5,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بسوهاج مقتل وضبط 4 من عناصر جنائية شديدة الخطورة بسوهاج مخدر الآيس مكافحة المخدرات