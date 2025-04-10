وصول 24 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 27500 طن بضائع، 331 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 299 شاحنة و20 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS COSTA علي متنها 24000 طن الومنيوم قادمة من السعودية واستقبل أيضا السفينة بوسيدون اكسبريس.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، كما تم تداول 3000 طن بضائع، 225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي عمان، وآور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1410 ركاب بموانيها.