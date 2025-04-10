وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد عزم ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف فيها أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في الصيف المقبل، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد ساعر رفضه لهذه الخطوة من فرنسا، مؤكدًا أنها ستعطي تأثيرًا معاكسًا.

وقال ساعر في تدوينه على منصة "إكس" اليوم الخميس: "الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية خيالية من قبل أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعًا، لن يكون سوى مكافأة للإرهاب وتعزيزًا لحماس، مثل هذه الخطوات لن تقرب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس، ستبعدهم أكثر".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار إلى أن هذه الخطوة قد تتم خلال مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو المقبل، والذي تُشارك فرنسا والمملكة العربية السعودية في استضافته حول إنشاء دولة فلسطينية.