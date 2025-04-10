بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بمعدل 8 درجات مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات مئوية مقارنةً بيوم أمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية مختلفة.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها لتسجل العظمى على القاهرة بين 22 و23 درجة مئوية، وسط أجواء باردة ليلًا تتراوح خلالها درجات الحرارة الصغرى بين 14 و15 درجة مئوية.

ونوهت منار غانم عن نشاط في حركة الرياح وظهور سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

نصائح الأرصاد

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس شتوية خفيفة، خاصة خلال فترات الليل وحتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الطقس سيصبح أكثر دفئًا، ما يسمح بارتداء الملابس الصيفية مع بداية شهر مايو وبعد أعياد شم النسيم.