16 أبريل محاكمة سائق في دهس شاب بالأميرية

حددت نيابة الأميرية 16 أبريل الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة سائق متهم بدهس شاب والتسبب في وفاته بمنطقة الأميرية.

دهس شاب بالأميرية

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة قسم شرطة الاميرية اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية المسائلة القانونية.