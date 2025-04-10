ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات رقابية على 1071 منشأة غذائية بالمنيا خلال مارس الماضي

جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تنفيذ حملات مكثفة خلال شهر مارس الماضي، استهدفت المرور على 1071 منشأة غذائية لمراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، حيث تم سحب 291 عينة غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 

تحرير 556 محضراً


وأوضح الدكتور شادي محمد مدير إدارة مراقبة الأغذية ان الحملات الرقابية خلال مارس الماضى أسفرت عن تحرير 556 محضراً للمنشآت المخالفة لثبوت عدم التزامها بقواعد السلامة العامة، وضبط 31 منشأة تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتوصية بإغلاقها لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط وإعدام 1671 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ملاحظة تغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 2361 كجم من الأغذية يشتبه في عدم صلاحيتها، إلى جانب ضبط 400 لتر من المشروبات والأغذية السائلة المشتبه في فسادها.

وشملت جهود الحملات إصدار 1048 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.

890b75a1-9d40-4f2d-80a6-f08e193acf00
890b75a1-9d40-4f2d-80a6-f08e193acf00
acca7887-302a-4efa-8830-6bd6cdd82a01
acca7887-302a-4efa-8830-6bd6cdd82a01
d665544f-8397-430b-9571-0feef3eeaaf1
d665544f-8397-430b-9571-0feef3eeaaf1
المنيا حملات رقابية شهر مارس الماضي مراقبة الأغذية وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالمنيا