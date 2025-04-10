حملات رقابية على 1071 منشأة غذائية بالمنيا خلال مارس الماضي

أعلنت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تنفيذ حملات مكثفة خلال شهر مارس الماضي، استهدفت المرور على 1071 منشأة غذائية لمراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، حيث تم سحب 291 عينة غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



تحرير 556 محضراً



وأوضح الدكتور شادي محمد مدير إدارة مراقبة الأغذية ان الحملات الرقابية خلال مارس الماضى أسفرت عن تحرير 556 محضراً للمنشآت المخالفة لثبوت عدم التزامها بقواعد السلامة العامة، وضبط 31 منشأة تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتوصية بإغلاقها لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.



كما تم ضبط وإعدام 1671 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ملاحظة تغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 2361 كجم من الأغذية يشتبه في عدم صلاحيتها، إلى جانب ضبط 400 لتر من المشروبات والأغذية السائلة المشتبه في فسادها.



وشملت جهود الحملات إصدار 1048 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.

890b75a1-9d40-4f2d-80a6-f08e193acf00

acca7887-302a-4efa-8830-6bd6cdd82a01