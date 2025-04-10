القاهرة الإخبارية: عدد كبير من الجرحى والمفقودين جراء مجزرة الشجاعية

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك خططًا إسرائيلية لجعل رفح الفلسطينية بأكملها منطقة عازلة، وهذا ما يقوم الاحتلال بتنفيذه حاليًا بالفعل.

وأكد يوسف أبوكويك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يواصل نسف المباني في منطقة موراج بين خان يونس ورفح الفلسطينية.

وأضاف، في حديثه، أن الاحتلال استهدف مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية بمدينة غزة، قائلًا: "عدد كبير من الجرحى والمفقودين جراء مجزرة الشجاعية".

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني ما زال مستمرًا في قصف المباني السكنية المأهولة بالسكان، ولهذا سقط عدد كبير من المواطنين ما بين شهداء ومصابين جراء جرائم الاحتلال بقطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزارة قولها- في بيان لها اليوم: إن مواطنين بينهما امرأة استشهدا في قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مواطنين آخرين بينهما طفل استشهدا جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الحاج في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح بنيران مسيرة للاحتلال استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.