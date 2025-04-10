أقوال فتاة تحرش بها خالها وهتك عرضها بالمرج

استمعت نيابة المرج لأقوال فتاة قام خالها بالتحرش بها وهتك عرضها، وقالت الضحية خلال التحقيقات بأن خالها كان ينتظر خروج أسرتها من مسكنهم حتى ينفرد بها والحديث معها ويقوم بأفعال بجسدها، وقام بهتك عرضها، وأكدت الفتاة أنه هددها بقتلها لو قالت مع حدث معها.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أسرة فتاة، يتهمون فيه شقيق والدتها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في عدم وجودهم بالشقة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.