تراجع شبه جماعي للعملات المشفرة بعد تعليق الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، رغم انتعاش قيمتها السوقية بعد تعليق واشنطن بعض الرسوم الجمركية التبادلية، ما يشير إلى استمرار الاضطراب الناجم عن الحرب التجارية.

أداء إيجابي في الأصول المشفرة

غلب أداء إيجابي على قطاع الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم تراجع بعض العملات الأكبر من حيث القيمة السوقية مثل البيتكوين والإيثريوم، ما يشير إلى استمرار الاضطراب الناجم عن الحرب التجارية الأمريكية.

تراجعت البيتكوين بنسبة 0.57% إلى 81837.45 دولار في تمام الساعة 09:44 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك الإيثريوم بنسبة 1.92% إلى 1608.36 دولار.

وهبطت الريبل 3.98% إلى 1.9908 دولار، وانخفضت دوج كوين 3.59% إلى 15.68 سنت، فيما صعدت عملة "ترامب" الرمزية 6.47% إلى 8.03 دولار.

لكن القيمة السوقية للعملات المشفرة في المجمل قفزت بنحو 6.9% إلى 2.61 تريليون دولار، مع زيادة حجم التداول على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 30%، وفق بيانات "كوين ماركت كاب".

جاء هذا بعدما علق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الرسوم الجمركية التبادلية المرتفعة على الدول لمدة 90 يوماً، مع الاكتفاء بتعريفة دنيا بنسبة 10%، واستثناء الصين التي رفع الضريبة الجمركية على منتجاتها إلى 125% اعتباراً من اليوم.