«التقلبات الجوية» تهاجم مرضى الجيوب الأنفية.. «الصحة» تقدم روشتة نصائح طبية للمواطنين.. وأطباء يطالبون بتناول الأدوية بانتظام وتعزيز المناعة والتخلص من احتفان الأنف

تشهد البلاد على مدار الأسبوع الجاري، حالة من التقلبات الجوية السريعة والحادة، ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، ورياح محملة بالأتربة، وهو المعروف عن فصل الخريف المقرر انتهائه 20 يونيو القادم وبداية فصل الصيف، ويسبب هذا الطقس مشكلة صحية لمرضى الجيوب الأنفية، ويعانون من أعراض مثل: «سيلان الأنف، الصداع، آلام الحلق، العطس».

نصائح «الصحة» لمرضى الجيوب الأنفية

في هذا السياق، قالت وزارة الصحة والسكان، إن مريض الجيوب الأنفية يجب أن يحمى نفسه من العواصف الترابية، وذلك عن طريق غسيل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، وكذلك التخلص من مسببات التهيج "التدخين، المنظفات التي تسبب أبخرة، وكذلك شرب كمية كافية من الماء يوميًا، مع وضع كمادات دافئة على الوجة لتخفيف الألم.

كما وجهت الوزارة، سلسة من النصائح الهامة للمواطنين حفاظًا على صحتهم خلال موجة الطقس السيء والعواصف الترابية التى تشهدها البلاد، وتضمنت أنه على المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالمشكلات الصحية (مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية)، تجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

نصحت الوزارة، المواطنين بتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب، ويفضل الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق، زيجب شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، ويجب الحرص على تناول الأطعمة التى تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة ، والاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

تناول جرعات الأدوية بانتظام

بدوره، طالب الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لهم بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

نصح «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين بالبعد عن الأماكن المزدحمة البعيدة عن التهوية الجيدة والتكدس، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالفيتامينات والبروتين، وتناول السوائل الساخنة.

مشروبات طبيعية لعلاج أعراض الجيوب الأنفية

كما يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يمكن التغلب أعراض الجيوب الأنفية المؤلمة، من خلال تناول 5 مشروبات صحية بانتظام، مشيرًا إلى أنه هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد مرضى الجيوب الأنفية على تخطي فترة التقلبات الجوية بسلام، حيث أنها تساهم في تعزيز المناعة والتخلص من الإفرازات المتراكمة واحتفان الأنف.

يتابع "بدران"، أنه من ضمن هذه المشروبات، هو مشروب أوراق الجوافة، الذي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي والحديد، لذلك يساعد هذا المشروب على التخلص من الإفرازات المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية والبلغم، كما يحد من أعراض نزلات البرد، موضحًا أن مشروب الكركم أيضًا يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ويعتبر من المشروبات المثالية التي تساعد على التخفيف من أعراض الجيوب الأنفية، والتخلص من إنسداد الأنف، بالإضافة إلى شاي الزنجبيل، فهو من المشروبات المفيدة في علاج أعراض مرض الجيوب الأنفية، لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، إذ يمكنه تقليل التورم والتهيج في الممرات الأنفية.

يستكمل، أنه من ضمن المشروبات المفيدة لمرضى الجيوب الأنفية، هو مشروب الزعتر، حيث أنه مطهر طبيعي يساعد فى علاج التهابات الجهاز التنفسي، وطرد البلغم وتهدئة السعال واحتقان الأنف، وكذلك شوربة البقوليات مثل شوربة العدس أو الفاصوليا أو الفول النابت التي تساعد على التخفيف من احتقان الجيوب الأنفية، ومحاربة العدوى والالتهابات، لاحتوائها على مضادات أكسدة طبيعية.