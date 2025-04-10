الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في الفترة من اليوم الخميس 10 أبريل حتى الثلاثاء 15 أبريل، حيث تنخفض درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 _ 5 درجة.

ويسود طقس معتدل نهارًا على كافة الأنحاء وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأضافت الأرصاد، أن اليوم الخميس يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

حركة الملاحة البحرية

وأوضحت أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5 _ 4 أمتار، وعلى البحر المتوسط وسرعة الرياح 50_60 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5 _ 3 أمتار.

وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الجمعة 11 أبريل، يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، كما أن هناك اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5_4 متر.

نشاط للرياح

ولفتت إلى أنه من السبت 12 أبريل إلى الثلاثاء 15 أبريل هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 22_24 درجة والصغرى 13_15 درجة وجنوب الصعيد من 28_41 درجة، والصغرى من 13_ 14 درجة.