حبس سائق ميكروباص بتهمة دهس عاطل بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بالاصطدام بـ عاطل محدثًا إصابته التى أودت بحياته بمنطقة المرج، أثناء عبوره الطريق 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة عاطل، بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص"، وتم ضبط قائدها سائق- مقيم بدائرة القسم.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.