تشاهدون اليوم.. الإسماعيلي يصارع الاتحاد السكندري ومواجهات قوية في الدوري الأوروبي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة مانشستر يونايتد وليون في الدوري الأوروبي وموقعة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ولقاء تشيلسي الإنجليزي مع ليجيا وارسو البولندي في دور الـ 8 بدوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

بودو جليمت النرويجي × لاتسيو – 6.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

توتنهام × آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء - beIN Sports HD 2

جلاسكو رينجرز × أتلتيك بيلباو – 9 مساء - beIN Sports HD 8

ليون × مانشستر يونايتد – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

ليجيا وارسو × تشيلسي – 6.45 مساء - beIN Sports HD 2

يورجوردين السويدي × رابيد فيينا – 9 مساء - beIN Sports HD 5

ريال بيتيس × جاجيلونيا بياليستوك البولندي – 9 مساء - beIN Sports HD 3

سيلجي السلوفيني × فيورنتينا – 9 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الشباب × الخلود – 5.50 مساء SSC EXTRA 1 HD

ضمك × الوحدة – 6 مساء SSC EXTRA 2 HD

الاتحاد × العروبة – 8 مساء SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي × مودرن سبورت – 4 مساء قناة on sport 1

الإسماعيلي × الاتحاد – 7 مساء قناة on sport 1