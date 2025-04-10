فون دير لاين: نريد تصفير الرسوم الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الزيادات المخطط لها في الرسوم الجمركية باعتبارها "خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي".

قالت فون دير لاين في بيان: "إنّ وجود ظروف واضحة وقابلة للتنبؤ أمرٌ أساسيٌّ لاستمرار التجارة وسلاسل التوريد".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها تريد تصفير الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "يظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بإجراء مفاوضات بنّاءة مع الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا بوقف تطبيق الرسوم الجمركية على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن لمدة 90 يوما.

وكان الرئيس ترامب، أعلن الأربعاء قبل الماضي عن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بحد أدنى 10% فيما فرضت رسوم جمركية على بعض الدول بنسب متفاوتة مثل إسرائيل 17% والصين بنسبة 104%.