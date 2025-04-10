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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها بجريمة مخلة

تعبيرية
تعبيرية
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تنظر محكمة الاستئناف المختصة، اليوم الخميس، محاكمة بلوجر شهيرة على خليفة اتهامها بجريمة مخلة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر تدعى ع. ا، وترحيلها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة في اتهامها بالزنا.

بلاغ للشرطة

وحضر لقسم شرطة أكتوبر، مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وبصحبتها بلوجر تدعى ع. ا، 30 سنة، مقيمة بـ كمبوند في دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة، وجرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

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