الإسماعيلي يواجه الاتحاد السكندري في صراع تفادي الهبوط بالدوري

يلتقي فريق الإسماعيلي بالاتحاد السكندري اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية لمرحلة تحديد الهبوط في مسابقة الدوري الممتاز.

معنويات مرتفعة

يدخل الدراويش مواجهة الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بهدف وتجدد آمال الفريق في البقاء بالدوري الممتاز وفي ظل الصراع القوي مع باقي أندية مجموعة تفادي الهبوط.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد السكندري 18 نقطة في المركز الخامس رغم الهزيمة في الجولة الماضية من الجونة.

ويستعيد فريق الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد السكندري خدمات الثلاثي خالد النبريصى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى بينما يغيب اللاعب محمد نصر الذي تعرض للطرد في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري.