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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني

وزير الخارجية نظيره
وزير الخارجية نظيره البريطاني
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تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى تناول خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها فى المجالات المختلفة.  
 

الأوضاع في الشرق الأوسط 

تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الاسرائيلى الراهن، مشيرا الي اهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة على شعوب المنطقة. 
 

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول أيضا التطورات في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعم للسودان ولأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الأخيرة فى السودان وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في البلاد.

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