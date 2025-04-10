ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حالة الطقس اليوم الخميس في الكويت

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عن حالة الطقس في الكويت، اليوم الخميس، حيث قالت إن الطقس في النهار سيكون حار وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا" الكويتية.

طقس غائم

أما ليلا، قالت إن الطقس مغبر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر في النهار، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة والموج يعلو أحيانا بارتفاع: 2 - 6 قدم.

وفي الليل، ذكرت أن حالة البحر معتدلة إلى عالية الموج بارتفاع: 3 - 7 قدم.

الكويت الطقس درجات الحرارة