حالة الطقس اليوم الخميس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عن حالة الطقس في الكويت، اليوم الخميس، حيث قالت إن الطقس في النهار سيكون حار وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا" الكويتية.

طقس غائم

أما ليلا، قالت إن الطقس مغبر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر في النهار، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة والموج يعلو أحيانا بارتفاع: 2 - 6 قدم.

وفي الليل، ذكرت أن حالة البحر معتدلة إلى عالية الموج بارتفاع: 3 - 7 قدم.