الإحصاء: ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 89.2% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024، حيث سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (11.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (12.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (13.6%) .

وأضاف الجهاز أن قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.8%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (35.0%).

ارتفاع خدمات البريد

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (89.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (15.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

ولفت الجهاز إلى أن قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموع الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (25.0%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

أما قسم المطاعم والفنادق فسجل ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (22.8%) .