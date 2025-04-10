رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين.. تعرف عليهما

أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 15 لسنـة 2025، حيث وافق على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسي محمد - من مواليد قنا بتاريخ 7/9/2003 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .



تعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان

كما أصدر قـرارا رقـم 727 لسنـة 2025 ويعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين

ونشر القراران بالجريدة الرسمية.

