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الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين.. تعرف عليهما

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 15 لسنـة 2025، حيث وافق على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسي محمد - من مواليد قنا بتاريخ 7/9/2003 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
 

تعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان

كما أصدر قـرارا رقـم 727 لسنـة 2025 ويعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين
ونشر القراران بالجريدة الرسمية.
 

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