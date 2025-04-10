الإحصاء: ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 8.1% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن معدل التضـخم السنوي لشهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (6.5%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.2%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%) .

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (26.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (26.2%).

ارتفاع الملابس والأحذية

وأشار الجهاز إلى أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (3.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (19.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (17.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.9%).

فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.5%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (11.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (36.5%).