حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس

توقع المركز الإماراتي للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات اليوم الخميس، صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا شرقا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

حركة الرياح

وحركة الرياح، شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها( / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)، وفي الخليج العربي، يحدث المد الأول عند الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي، والمد الثاني عند الساعة 00:54 بالتوقيت المحلي، والجزر الأول عند الساعة 18:08 بالتوقيت المحلي، والجزر الثاني عند الساعة 06:27 بالتوقيت المحلي.

و في بحر عمان ، يحدث المد الأول عند الساعة 08:28 بالتوقيت المحلي، والمد الثاني عند الساعة 20:42 بالتوقيت المحلي، والجزر الأول عند الساعة 14:37 بالتوقيت المحلي، والجزر الثاني عند الساعة 03:07 بالتوقيت المحلي.