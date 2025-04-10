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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بالموافقة على الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين مصر وإيطاليا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

وجاء نص القرار كالتالي: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1446 هــ ( الموافق 15 أكتوبر سنة 2024 ) .
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 13 ينايـــــــر سنة 2025 م) . اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة جمهورية إيطاليا بخصوص برنامج «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة جمهورية إيطاليا ممثلة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويشار إليهما بالطرفين.

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