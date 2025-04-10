الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015».

كما أصدر الرئيس قرارا رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

ونشر القرارين بالجريدة الرسمية اليوم.

