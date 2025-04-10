أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2025

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5091 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4470 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3819 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 35640 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3086 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على التعريفات المضادة البالغة 10%.

وأضاف ترامب: “علقت الرسوم الجمركية مؤقتا على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا”.

وردّت الصين مجددًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 80%.

وأعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتبارًا من 10 أبريل.