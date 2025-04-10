أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أبريل 2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرارا في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وسط ترقب بيانات التضخم السنوي في مصر، ليسجل بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة بمصر نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.

وفيما يلي، نرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم بعدد من البنوك، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك، وجاءت كالتالي:-

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي

يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

التضخم السنوي في مصر



وكان التضخم السنوي في مصر قد شهد انخفاضا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، في حين أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية.