حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس فى مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على كافة الأنحاء وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس

كما يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد .

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وهناك اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50_60 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5 _ 3 متر.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 13 درجة .

حالة الطقس في مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الخميس 10 أبريل حتى الثلاثاء 15 أبريل، حيث تنخفض درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 _ 5 درجة.

و يسود طقس معتدل نهارًا على كافة الأنحاء وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأضافت الأرصاد أنه يشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وتمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5 _ 4 متر.

وعلى البحر المتوسط وسرعة الرياح 50_60 كم/س وارتفاع الامواج 2.5 _ 3 متر.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد الجمعة 11 أبريل، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الأمواج 2.5_4 متر.

ويشهد من السبت 12 أبريل إلى الثلاثاء 15 أبريل، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.