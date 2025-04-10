قوات الاحتلال تقتحم بلدة بدرس غربي رام الله ومخيم الأمعري وسط مدينة البيرة

أقادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدرس غربي رام الله ومخيم الأمعري وسط مدينة البيرة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية.

وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية لاقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس انطلاقا من حاجز عورتا.

وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهيدان وإصابات في غارة للاحتلال بشارع الطينة غرب القرارة بمدينة خان يونس.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة.