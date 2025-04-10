فلسطين.. قصف مدفعي مكثف غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوجود قصف مدفعي مكثف من آليات الاحتلال غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية لاقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس انطلاقا من حاجز عورتا.

وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهيدان وإصابات في غارة للاحتلال بشارع الطينة غرب القرارة بمدينة خان يونس.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.