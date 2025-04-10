قصف مدفعي مكثف من آليات الاحتلال على حي الزيتون شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية على حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهيدان وإصابات في غارة للاحتلال بشارع الطينة غرب القرارة بمدينة خان يونس.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.