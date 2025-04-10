ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الألمانية تقتل بالرصاص رجلا هرب من مصحة عصبية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على رجل مسلح في بلدة شرامبرغ وأردوه قتيلا، بعد فراره من مصحة متخصصة في الأمراض العصبية.

وجاء في تقرير الوكالة: "وفقا لإدارة الشرطة الجنائية للولاية ونيابة منطقة روتفايل، وجه رجل يبلغ من العمر 48 عاما سلاحا ناريا نحو أفراد الشرطة، ورغم المطالبات المتكررة له بخفض السلاح، لم يستجب".

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن الرجل فر من عيادة متخصصة في الأمراض العصبية، وقد عثرت عليه الشرطة التي شاركت في عملية البحث في حديقة منزله، حيث وقع إطلاق النار.

وأضاف التقرير: "على الرغم من مباشرة رجال الشرطة والمسعفين إجراءات الإنعاش على الفور، إلا أن الرجل توفي في مكان الحادث (جراء إطلاق النار من قبل الشرطة)".

وأفادت التقارير أن الرجل الذي أُطلقت عليه النار كان له سوابق جنائية في قضايا متعددة تتعلق بجرائم عنف وجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى تورطه في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

الشرطة الألمانية الرصاص رجلا هرب مصحة عصبية