الشرطة الألمانية تقتل بالرصاص رجلا هرب من مصحة عصبية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على رجل مسلح في بلدة شرامبرغ وأردوه قتيلا، بعد فراره من مصحة متخصصة في الأمراض العصبية.

وجاء في تقرير الوكالة: "وفقا لإدارة الشرطة الجنائية للولاية ونيابة منطقة روتفايل، وجه رجل يبلغ من العمر 48 عاما سلاحا ناريا نحو أفراد الشرطة، ورغم المطالبات المتكررة له بخفض السلاح، لم يستجب".

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن الرجل فر من عيادة متخصصة في الأمراض العصبية، وقد عثرت عليه الشرطة التي شاركت في عملية البحث في حديقة منزله، حيث وقع إطلاق النار.

وأضاف التقرير: "على الرغم من مباشرة رجال الشرطة والمسعفين إجراءات الإنعاش على الفور، إلا أن الرجل توفي في مكان الحادث (جراء إطلاق النار من قبل الشرطة)".

وأفادت التقارير أن الرجل الذي أُطلقت عليه النار كان له سوابق جنائية في قضايا متعددة تتعلق بجرائم عنف وجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى تورطه في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.