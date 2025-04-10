الأمم المتحدة تأمل نتائج إيجابية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أعلن ستيفان دوجاريك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تأمل في نتيجة إيجابية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وهي مقتنعة بأهمية الحوار بين البلدين.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "نأمل بشدة أن تُسفر المفاوضات المقرر إجراؤها في عُمان عن نتائج إيجابية. من المهم جدا أن تلجأ الولايات المتحدة وإيران إلى الدبلوماسية لحل جميع القضايا العالقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن مفاوضات جارية مع إيران، مضيفا أن اجتماعا "على أعلى مستوى تقريبا" سيعقد يوم السبت.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الثلاثاء بأن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيجرون مفاوضات مباشرة يوم السبت. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيشارك في المفاوضات المقبلة.