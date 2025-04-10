ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أقوى أسلحة في العالم لم يسمع بها أحد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن بلاده تمتلك "أقوى أسلحة في العالم" والتي لا يعلم عنها أحد شيئا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا أسلحة لا يملك أدنى فكرة عنها أحد. إنها الأقوى في العالم، وأكثر تطورا حتى مما يمتلكه أي طرف آخر".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة هذا السلاح الذي يشير إليه، أو أي تفاصيل تقنية حوله.

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن احتمال استخدام الخيار العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لم تتخل الأخيرة عن برنامجها النووي.

يذكر أن إدارة ترامب قد انسحبت سابقا من معاهدات دولية للحد من الأسلحة، مثل "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" مع روسيا، بدعوى تطوير ترسانتها.

ومع ذلك، فإن التصريحات الغامضة لترامب تثير تساؤلات حول مدى دقتها، وما إذا كانت تهدف إلى تعزيز الردع النفسي أمام الخصوم، أم أنها تكشف عن مشاريع سرية لم يتم الإعلان عنها بعد.