أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط ترقب لأداء أسواق الصرف العالمية.
واستقر سعر الدولار الأمريكي عند مستويات تتجاوز 51 جنيهًا، بينما حافظ كل من اليورو والجنيه الإسترليني على فروق سعرية واضحة بين سعري الشراء والبيع، ما يعكس استمرار تقلبات سوق النقد العالمي.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أحدث أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية المتداولة في البنوك المصرية:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 51.6134 جنيه
البيع: 51.7517 جنيه
اليورو:
الشراء: 56.9812 جنيه
البيع: 57.1442 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 65.9361 جنيه
البيع: 66.1438 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 36.3500 جنيه
البيع: 36.4525 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 61.4153 جنيه
البيع: 61.6165 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.6890 جنيه
البيع: 35.7871 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 30.9784 جنيه
البيع: 31.0665 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 7.0221 جنيه
البيع: 7.0414 جنيه
الكرونة السويدية:
الشراء: 5.1441 جنيه
البيع: 5.1600 جنيه
الكرونة النرويجية:
الشراء: 4.6952 جنيه
البيع: 4.7097 جنيه
الكرونة الدنماركية:
الشراء: 7.6297 جنيه
البيع: 7.6510 جنيه
العملات العربية والخليجية:
الريال السعودي:
الشراء: 13.7438 جنيه
البيع: 13.7821 جنيه
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 14.0506 جنيه
البيع: 14.0905 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 167.8157 جنيه
البيع: 168.3200 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 14.1562 جنيه
البيع: 14.1999 جنيه
الريال العُماني:
الشراء: 134.0503 جنيه
البيع: 134.4269 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 136.8911 جنيه
البيع: 137.2760 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 72.6949 جنيه
البيع: 73.0956 جنيه