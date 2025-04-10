أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط ترقب لأداء أسواق الصرف العالمية.

واستقر سعر الدولار الأمريكي عند مستويات تتجاوز 51 جنيهًا، بينما حافظ كل من اليورو والجنيه الإسترليني على فروق سعرية واضحة بين سعري الشراء والبيع، ما يعكس استمرار تقلبات سوق النقد العالمي.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أحدث أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية المتداولة في البنوك المصرية:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 51.6134 جنيه

البيع: 51.7517 جنيه

اليورو:

الشراء: 56.9812 جنيه

البيع: 57.1442 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 65.9361 جنيه

البيع: 66.1438 جنيه

الدولار الكندي:

الشراء: 36.3500 جنيه

البيع: 36.4525 جنيه

الفرنك السويسري:

الشراء: 61.4153 جنيه

البيع: 61.6165 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

الشراء: 35.6890 جنيه

البيع: 35.7871 جنيه

الدولار الأسترالي:

الشراء: 30.9784 جنيه

البيع: 31.0665 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 7.0221 جنيه

البيع: 7.0414 جنيه

الكرونة السويدية:

الشراء: 5.1441 جنيه

البيع: 5.1600 جنيه

الكرونة النرويجية:

الشراء: 4.6952 جنيه

البيع: 4.7097 جنيه

الكرونة الدنماركية:

الشراء: 7.6297 جنيه

البيع: 7.6510 جنيه

العملات العربية والخليجية:

الريال السعودي:

الشراء: 13.7438 جنيه

البيع: 13.7821 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 14.0506 جنيه

البيع: 14.0905 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 167.8157 جنيه

البيع: 168.3200 جنيه

الريال القطري:

الشراء: 14.1562 جنيه

البيع: 14.1999 جنيه

الريال العُماني:

الشراء: 134.0503 جنيه

البيع: 134.4269 جنيه

الدينار البحريني:

الشراء: 136.8911 جنيه

البيع: 137.2760 جنيه

الدينار الأردني:

الشراء: 72.6949 جنيه

البيع: 73.0956 جنيه