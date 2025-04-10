كارلسون: الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا ودمرت أوكرانيا

الخميس 10/أبريل/2025 - 02:39 ص

أعلن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا، التي شنتها القوات الأمريكية ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.

وقال كارلسون في مقابلة مع خبير نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز: "لا أعتقد أن السياسيين في واشنطن استوعبوا حقيقة أننا خسرنا للتو حربا ضد روسيا. الولايات المتحدة هي من خاضت تلك الحرب. الجيش الأمريكي، البنتاغون، وزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، خاضوا حربا ضد روسيا".

واعتبر أن الإجراءات الأمريكية ضد روسيا لم تكن مرتبطة أبدا بأوكرانيا.

وأضاف الصحفي الأمريكي: "لا أحد في واشنطن يكترث لأوكرانيا أو لمئات الآلاف من الأوكرانيين الذين قُتلوا. لقد دمّرنا أوكرانيا للتو ولا أحد يكترث".

وأشار إلى أنه ورغم هزيمتهم، لن يعلن أحد في الولايات المتحدة ذلك صراحة، ولن يعترفوا بأن واشنطن بالغت في تقدير قوتها.

وأضاف: "أنا خائف جدا من ذلك. لماذا لا نعلم أننا لن ننتصر في حرب تقليدية ضد روسيا، ماذا يعني هذا بالنسبة لقوتنا؟ ربما علينا تعديل توقعاتنا قليلا؟".

وحذرت موسكو الدول الغربية مرارا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لن تغير شيئا بل ستؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حلف "الناتو" متورط بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال المساعدات العسكرية، ولكن أيضا من خلال تدريب العسكريين.