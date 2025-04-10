أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025

شهد سوق العملات الرقمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025 تحركات قوية في أسعار وأحجام التداول لمعظم العملات المشفرة، مع تسجيل مكاسب ملحوظة في عدد من العملات الكبرى، ما يعكس نشاطًا متزايدًا وثقة متجددة لدى المستثمرين في الأسواق الرقمية.

بيتكوين ترتفع وتتجاوز 82 ألف دولار

واصلت عملة بيتكوين (BTC) صعودها القوي لتسجل سعرًا بلغ 82,531.3 دولارًا، مع ارتفاع يومي بنسبة 7.88%، ما ساهم في تعزيز هيمنتها على السوق بنسبة 46.41% من إجمالي السوق الرقمية، وبقيمة سوقية ضخمة تقارب 1.64 تريليون دولار.

قفزات قوية لإيثريوم وريبل

كما شهدت إيثريوم (ETH) ارتفاعًا لافتًا بنسبة 13.08% لتسجل نحو 1,659.49 دولارًا، في حين قفزت ريبل (XRP) بنسبة 14.43% إلى مستوى 2.0402 دولار، لتؤكد وجود موجة صعود جديدة في سوق العملات البديلة (Altcoins).

العملات المستقرة تحافظ على استقرارها

حافظت العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) على استقرارها بالقرب من سعر الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر تيثر 0.9997 دولار، في حين سجلت USDC سعر 1.0002 دولار، مما يؤكد ثقة المستثمرين بها كأداة تحوط وسط تقلبات السوق.

ارتفاعات بارزة في عملات سولانا وكاردانو ودوج كوين

ارتفعت عملة سولانا (SOL) بنسبة 13.31% لتصل إلى 118.62 دولارًا، كما سجلت كاردانو (ADA) مكاسب بنسبة 13.71% وبلغت 0.6313 دولار. أما عملة دوج كوين (DOGE)، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 12.73% مسجلةً 0.1596 دولارًا.

أبرز العملات التي سجلت مكاسب اليوم:

تشاين لينك (LINK): +15.85% إلى 12.59 دولار

SUI: +15.18% إلى 2.2205 دولار

Avalanche (AVAX): +14.05% إلى 18.38 دولار

هيليوم (HBAR): +15.73% إلى 0.169 دولار

PEPE: +15.02%

MANTRA (OM): +9.76% إلى 6.83 دولار

العملات الأكثر نشاطًا في التداول

من حيث أحجام التداول والنشاط، تصدّرت كل من بيتكوين، ريبل، سولانا، إيثريوم، ودوج كوين قائمة العملات الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، وسط زخم في التداول وارتفاع في مستويات السيولة.

نظرة على السوق

بشكل عام، تُظهر البيانات أن السوق الرقمية تشهد حالة من الانتعاش، مع تحقيق معظم العملات الرئيسية مكاسب قوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعودة الثقة التدريجية في الأصول الرقمية كملاذ استثماري بديل.