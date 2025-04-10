مستقبل وطن المنيا ينظم حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة.. صور

نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة على مستوى المحافظة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وحفل ختام المسابقة بقاعة جراند حياة بمدينة المنيا الجديدة.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ورئيس اللجنة العليا للمسابقة وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة وصابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،ومحسن حته الأمين المساعد وطلال معوض أمين التعليم والبحث العلمي بأمانة المحافظة ونائب رئيس اللجنة العليا والدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

شهد الحفل حضور النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالمحافظة، والأمناء " ضياء السيد أمين الشباب ونهي الطوخي أمينة العمل الجماهيري ومندي عكاشة آمين الثقافة والفنون وأحمد علي رجب أمين الإعلام ومروه اسماعيل أمينة المتابعه، ورحاب سراج أمينة صناعة المحتوي" أعضاء اللجنة العليا بأمانة المحافظة وبعض الأمناء بهيئة مكتب المحافظة،وامناء وأمناء التنظيم والتعليم،وأعضاء اللجان العليا للمسابقة بأمانات المراكزوالأقسام،والقيادات التعليمية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس المشاركة والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمرحلة الأولي للمسابقة وأولياء أمورهم.

وفازت مدرسة المستقبل بمطاي على المركز الأول المرحلة الإعدادية، ومدرسة بلال ابن رباح بديرمواس المرحلة الابتدائية.

وتلك المدارس الفائزة بالمركز الأول ستمثل أمانة المحافظة في تصفيات المسابقة على مستوى الجمهورية خلال الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن المسابقة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير العملية التعليمية وتشجيع الطلاب علي التفوق والابتكار وكذلك اهتمام الحزب بالعملية التعليمية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الطلاب ولإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدديهم.

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