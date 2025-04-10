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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: شهيد جراء قصف الاحتلال خيمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد مواطن فلسطيني جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة قرب مطعم حيفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 14 حالة إصابة برصاص الاحتلال تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بالضفة الغربية منذ الصباح بينها إصابتان بحالة خطيرة و7 إصابات بحالة متوسطة.

إعلام فلسطيني استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة