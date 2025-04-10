وزير الاتصالات الماليزي: سنناقش الرسوم الجمركية مع الآسيان قبل زيارة واشنطن

صرح وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، الأربعاء، بأن ماليزيا ستعقد اجتماعين رفيعي المستوى أحدهما مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية والزيارة المقررة للعاصمة واشنطن.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن فهمي قوله إنه سيتم مناقشة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ودخلت حيز التنفيذ، خلال الاجتماع الخاص لوزراء اقتصاد رابطة الآسيان صباح اليوم الخميس برئاسة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ظفرول عبد العزيز.

وعقب ذلك، سيجتمع مركز القيادة الجيواقتصادية الماليزي يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية، كما ستنظر الحكومة في نتائج المناقشات بين رئيس الوزراء ورؤساء حكومات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال فهمي: "سنتخذ عدة قرارات يوم الاثنين المقبل قبل إرسال وفدنا إلى واشنطن، لا أستطيع تحديد الموعد بدقة بعد، لكن الأمر سيعتمد على قرار مجلس الوزراء ونتائج الاجتماعات."

وأضاف فهمي: "يأتي هذا في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها الحكومة، وماليزيا بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لجمع جميع الآراء حول القضايا التي تواجهها دول الآسيان."

ومن المقرر أن يقود ظفرول الوفد الماليزي إلى واشنطن نهاية هذا الشهر لمناقشة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على ماليزيا حيث سيبدأ تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 24% على البضائع الماليزية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأربعاء.