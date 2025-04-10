البيت الأبيض: تعليق الرسوم 90 يومًا لا ينطبق على كندا والمكسيك

أعلن البيت الأبيض، عن أن تعليق الرسوم 90 يوما لا ينطبق على تلك المفروضة على كندا والمكسيك، وفقا لما ذكرته إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من السياسة التجارية خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن الصين كانت "أكثر دولة أساءت معاملتنا في التاريخ".

وأضاف ترامب أن فرض الرسوم الجمركية على الصين كان خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية غير العادلة.

وشدد ترامب على أن فرض الرسوم الجمركية كان من الضروري لحماية الشركات الأمريكية من السياسات التجارية التي اعتبرها غير منصفة.

وأوضح أن هذا القرار كان جزءًا من استراتيجية لحماية الحقوق الاقتصادية للولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أنه مستعد لإبرام اتفاقيات مع أي طرف، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، بشرط أن تكون هذه الاتفاقات "عادلة للجميع".

أكد أن قرار تعليق الرسوم الجمركية يسري فقط على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، وهو ما يعكس نهجًا دبلوماسيًا يهدف إلى تشجيع التعاون بدلًا من التصعيد.

لم يفوت ترامب الفرصة لانتقاد إدارة الرئيس جو بايدن، حيث قال: "بايدن سمح للصين ودول أخرى بالإفلات من مشكلات خطيرة ارتكبوها"، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يتخذ خطوات أكثر صرامة في هذا الملف.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاقيات تجارية عادلة مع أي دولة، بشرط أن تحترم هذه الدول مصلحة الولايات المتحدة الاقتصادية.